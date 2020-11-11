شكرا لقرائتكم خبر عن «الليلة المحمدية» و«غليون».. في افتتاح المسرح المدرسي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، المسرح المدرسى الجديد، وشهد الليلة المحمدية بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووكلاء الوزارات، وقيادات مديرية التربية والتعليم، وعدد من أولياء

أمور الطلاب.

وتضمن برنامج الاحتفالية أغنيتين الأولى «كفر الشيخ تتحدث عن نفسها»، متناولين مشاريع المحافظة «غليون ومحطة الكهرباء والجامعة» بينما تحدثت كلمات الأغنية الثانية عن رموز المحافظة فى العلم والفن والثقافة. ومنهم العالم الجليل أحمد زويل والزعيم سعد زغلول والفنان الراحل محمد رشدى، كما أشارت كلمات الأغنيتين إلى ما تشتهر به مراكز المحافظة من منتجات، ومشايخ الصوفية أمثال سيدى العارف بالله سيدى إبراهيم الدسوقى. واختتم الاحتفال بأوبريت الليلة المحمدية لفريق الموسيقى العربية لتعليم كفرالشيخ، فكرة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وكلمات يوسف نصر وألحان عماد أبوليلة، وتدريب مصطفى فهمى موجه عام توجيه التربية الموسيقية وموجهى

الإدارات التعليمية.

جانب من فعاليات افتتاح المسرح المدرسى بكفر الشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ تذليله الصعوبات لإنشاء المسرح المدرسى منذ حضوره للمحافظة وكان المسرح حلما فأصبح حقيقه، موجهاً الشكر للجامعة التى أخرجت المسرح، مطالبا بعودة الأنشطة للمدارس. وأضاف محافظ كفرالشيخ: لابد من تعليم الطلاب الرياضة والموسيقى والإلقاء والإنشاد وإقامة مسابقات لاكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكداً أننا شعب عظيم وكلنا تعلمنا على أيدى أساتذة، فلابد من إعادة المدارس لسابق عهدها فالتعليم خرج علماء من بينهم أحمد زويل.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن عودة التعليم لسابق عهده عملية ليست صعبة، وعلينا البدء فالدولة تنفق، والتعليم تحول من منظومة ورقية لمنظومة إلكترونية، حان الأوان لعودة التعليم الفنى لربطه بسوق العمل. وجدير بالذكر أن المركز يضم المسرح الجديد بالطابق الأول ويتسع لـ234 كرسيا وحجرات إدارية فى الطابق الثانى، بينما يضم الطابق الثالث الصالون الأدبى وغرفة اجتماعات ومكتبة.