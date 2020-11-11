شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: موّلنا مشروعات شباب بـ753 مليون جنيه ضمن «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ ٧٥٣ مليون جنيه لتوفير١٥٤٥٧ فرصة عمل كأهم إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل٦٥٣٤مشروع بقيمة ٧٥٣ مليون و٩٧٨ألف و٨٨١ جنيه بعدد ١٥٤٥٧ فرصة عمل، بإشراف مروة الهطيل، مدير إدارة مشروعك بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.