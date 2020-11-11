نشرة الحوادث المسائية.. جثة بدون رأس وكواليس 6 أيام كشفت جريمتي قتل عمرهما 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
العثور على جثة مقطوعة الرأس وبها 40 رصاصة في قنا
عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مقطوعة الرأس ومصابة بقرابة 40 طلق ناري بنجع حمادي.
الدقهلية| قتلتها جارتها لسرقة "حلق".. تفاصيل جديدة في واقعة "طفلة الشيكارة"
كشف ضباط مباحث الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لغز العثور على جثمان طفلة 3 أعوام، داخل جوال، ملقى بمبنى تحت الإنشاء، وبجسدها حروق، وتبين أن جيران المجني عليها اختطفوها لسرقة حلق ذهبي، وقتلوها خشية افتضاح أمرهم.
العراف القاتل.. كواليس 6 أيام كشفت عن جريمتي قتل عمرهما 5 سنوات
3 أشهر ارتكب خلالها "قذافي" جريمتي قتل. أنهى حياة صديق عمره "رضا" في الأولى، وتخلص من زوجته في الثانية.
"دفن مراته بدهبها وصديقه بمتعلقاته".. أسرار جريمتي "العراف القاتل" في الهرم
كيف لرجل أن يقتل صديق عمره ويدفنه في أرضية شقة؟ بل كيف لذات الرجل أن يقتل زوجته ويدفنها بنفس الطريقة؟ الإجابة جاءت صادمة على لسان "قذافي.ف.ع." لدى اعترافه بجريمتي قتل ارتكبها منذ 5 سنوات.
تفاصيل جديدة يفجرها المتهمون بحرق جثة عشيق شقيقتهم: "كان بيغير عليها"
لم يخطر على بال "مؤمن" أن علاقته غير الشرعية بسيدة مطلقة ستضع كلمة النهاية لحياته، بعدما اقدمت عشيقته على قتله وحرقه، بمساعدة أشقائها في سوهاج، بعد مشاجرة نشبت بين المجني عليها والمتهمة لغيرته عليها ورفضها الاستمرار في العلاقة التي بدأت عام 2013.
حقيقة سماع دوى انفجار داخل مصنع بالدقهلية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة سماع دوي انفجار داخل مصنع بالدقهلية وتبين بأنه صوت تفريغ هواء الآلات.
تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بـ "الهجوم على قسم شرطة الضواحي" لـ 19 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات الداعشي المتهم بـ "الهجوم على قسم شرطة الضواحي" لجلسة 19 نوفمبر الجاري لسماع الشهود.
النيابة العامة تحقق في واقعة إساءة شاب لرسول الله ﷺ عبر "السوشيال ميديا"
تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، لشخص أساء لرسول الله ﷺ.
12 يناير.. الحكم في استتئناف مودة الأدهم وحنين حسام على حبسهما
حجزت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم لجلسة 12 يناير المقبل.
حفظ التحقيقات في بلاغ يتهم ريهام سعيد بسب وقذف شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز
قال المحامي شعبان سعيد، إن جهات التحقيق، أمرت بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي محمد حمودة، وكيلا عن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضد الإعلامية ريهام سعيد، والذي يتهمها فيه بسبه وقذفه، وحمل البلاغ المحفوظ رقم 9979 لسنة 2020، إداري العجوزة.
صور| بحضور المستشار "المنشاوي".. اختتام الدورة التدريبية الثانية لأعضاء النيابة الإدارية
اختتمت وبتشريف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدورة التدريبية الثانية المتخصصة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية والمنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد رامي.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. جثة بدون رأس وكواليس 6 أيام كشفت جريمتي قتل عمرهما 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.