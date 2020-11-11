"دفن مراته بدهبها وصديقه بمتعلقاته".. أسرار جريمتي "العراف القاتل" في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كيف لرجل أن يقتل صديق عمره ويدفنه في أرضية شقة؟ بل كيف لذات الرجل أن يقتل زوجته ويدفنها بنفس الطريقة؟ الإجابة جاءت صادمة على لسان "قذافي.ف.ع." لدى اعترافه بجريمتي قتل ارتكبها منذ 5 سنوات.

وقف صاحب الـ49 سنة أمام رجال مباحث الهرم بثبات وثقة يحسد عليها متقمصا شخصية أعتى أرباب الجريمة مفسرا ما دار في شهري أبريل ويوليو من عام 2015.

وقال المتهم إنه قتل صديقه (رضا 49 سنة) ودفنه في أرضية إحدى غرف شقة بشارع العشرين ببولاق الدكرور مقدما الدليل على صحة حديثه "كان لابس بنطلون أسود وتي شيرت أبيض وفي جيبه اليمين محفظة كاملة والشمال التليفون".

وعن جريمته الثانية، أوضح أنه قتل زوجته (فاطمة 34 سنة) ودفنها في الغرفة الثانية بنفس الشقة بسبب "بتشتمني وبتغلط فيا" مدللا على أقواله "هتلاقوا البلاط لونه متغير.. ودفنتها بدهبها".

Advertisements

انتقلت قوة من قسم شرطة الهمر رفقة النيابة العامة والطب الشرعي إلى الشقة المُشار إليها، وتبين صحة أقوال المتهم، وتم استخراج هيكل عظمي خاص بالمجني عليه "رضا" مرتديا ذات البنطال وفي جيبه حافظة النقود والآخر يحوي هاتفه المحمول وبقايا "تي شيرت أبيض".

كما استخرجت الشرطة هيطل عظمي الزوجة مرتدية مصوغاتها الذهبية "خاتم - انسيال - سلسلة" وتم نقلهما إلى مشرحة زينهم.

تحريات العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم، توصلت إلى أن المتهم انتحل اسم صديقه (رضا 49 سنة) مهندس بالسعودية له محل إقامة بهضبة الأهرام وآخر ببولاق الدكرور، تربطهما علاقة صداقة وشراكة عمل، عقب قيامه بقتله ودفنه.

واعترف المتهم أيضا بقتله زوجته نظراً لسابقة وجود خلافات بينهما لاستيلائها منه على مبالغ مالية، وعقد العزم على قتلها حيث أعد مادة سامة دسها لها في الطعام خلال تواجدهما بمحل إقامتهما ونقلها إلى الشقة السابق دفن جثة صديقه بها ودفنها بأرضية إحدى غرفها.