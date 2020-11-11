تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بكاتدرائية العباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس بكاتدرائية العباسية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال البابا تواضروس، إنه تحدث في الأسبوع الماضي عن مركزية المحبة، لافتا إلى أن محبة العالم آفة في الحياة الروحية، وأن الله ميز الإنسان عن كل الخليقة أنه أعطى الإنسان نسمة حياة والله استودع في الإنسان نسمة الحياة لكي يعيش الإنسان له.
وأضاف أن صوم الميلاد سيكون في منتصف شهر هاتور وهو صيام نودع به العام ونستقبل به عام جديد.
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