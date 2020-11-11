"مواعيد دائمة وفئات مستثناة".. ما نعرفه عن قرار "فتح وغلق المحلات والمقاهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد الحكومة لتطبيق مواعيد الغلق والفتح الجديدة للمحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش خلال الأيام المقبلة وذلك للعمل بها بشكل دائم.

ومن المقرر أن تكون تلك المواعيد الجديدة دائمة وليست مؤقتة كما أنها لا ترتبط بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي ستعلن خلال أيام قبل نهاية الشهر الجاري، والموعد المقترح لبداية التطبيق الفعلي 1 ديسمبر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحلات لا علاقة بها بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنها ستكون مواعيد مستدامة، وارتباطها بأزمة كورونا لا يتعدى سوى تعود المواطنين عليها خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال.

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المزيد من التفاصيل حول المواعيد الجديدة والفئات المستثناة كليا وجزئيا منها عبر الروابط التالية:

مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

تعمل دون استقبال الجمهور.. 4 أنشطة مستثناة جزئيًّا من مواعيد الغلق الدائمة

"شغالة 24 ساعة".. تعرف على المحال والورش المستثناة من مواعيد الغلق اليومية الدائمة