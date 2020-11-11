الزراعة: مركز بحوث الصحراء يكرم الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كرم الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي للدفعة الثانية في عام 2020 وعددهم 30 باحثا وذلك في حضور رؤساء الشعب.

وأكد زغلول، خلال التكريم، اليوم الأربعاء، أن المركز حريص على تقديم الدعم الكامل لتعزيز النشر الدولي، وأن لديهم رؤية تتعلق بضرورة استثمار الأبحاث الدولية ذات الطبيعة التطبيقية في معالجة قضايا تتعلق باستدامة الإنتاج الزراعي في المناطق الصحراوية.

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ونوه القائم بأعمال المركز، بأن هناك نهضة بحثية بالمركز في آخر 3 سنوات تتمثل في الزيادة الملحوظة للأبحاث الدولية المنشورة في مجلات معترف بها في سكوبس وغيرها من هيئات اعتماد المجلات الدولية.

ووفقاً لموقع سكوبس لفهرسة الأبحاث الدولية، بلغ عدد الأبحاث الدولية لمركز بحوث الصحراء في عام 2020 حتى الآن نحو 89 بحثا، ومتوقع زيادة العدد مع نهاية العام ليتخطى 100 بحث، بالمقارنة بـ 18 بحثا فقط عام 2010.

ونتيجة لذلك فقد احتل المركز مستوى متقدم ضمن المراكز البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي.