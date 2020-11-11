إقبال فاق التوقعات.. الإسكان تبيع 78 ألف كراسة شروط حجز شقق محدودي ومتوسطي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك إقبالا كثيفا على شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لافتة إلى أنه حتى الآن تم بيع أكثر من 78 ألف كراسة حجز للوحدات التي تطرحها الإسكان، حيث تم تخصيص أول أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة ثم أتاحت التقديم لكل المواطنين منذ الاثنين الماضي.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن الإقبال على شراء كراسات شروط حجز الـ125 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل فاق التوقعات، لافتة إلى أن 12 ألف متقدم سدد جدية الحجز للمشروعين والذي يمثل 5% للإسكان الاجتماعي و10% للإسكان المتوسط، كما يتم طباعة كراسات الشروط بصفة يومية.

وتابعت: "منذ بداية مشروع الإسكان الاجتماعي تم طرح 670 ألف وحدة للإنشاء، تم تخصيص منهم 336 ألف وحدة حتى الآن، كما يوجد وحدات سيتم تسليمها منتصف العام المقبل"، لافته إلى أنه يتم تسليم 10 آلاف وحدة ضمن المشروع شهريا.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأت في طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، اليوم الاثنين، بعد أن تم تخصيص أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج منها: 100 متر و110 و120 مترًا، بـ 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

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كما يتم طرح 25 ألف شقق ضمن الإسكان المتوسط بمساحات مختلفة، وصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.

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