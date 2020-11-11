شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل بمستشفى السادات المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مساء الأربعاء، بالمرور على مستشفى السادات المركزى للاطمئنان على سير العمل.

وقام وكيل الوزارة بتفقد الاستقبال والطوارىء والعناية وباقى اقسام المستشفى، وتم التأكد من توافر الادوية والمستلزمات الطبية وكذلك التزام الفريق الطبى.

وأكد «جودة» الالتزام بمستوى النظافة بالمستشفى وتواجد الامن.

وخلال الزيارة صادف وجود حالة تحتاج إلى عناية مركزة وتم التنسيق مع الطوارىء بالمديرية لعمل اللازم.

كما قام بالمرور على بعض الوحدات الصحية بالسادات وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بها.

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