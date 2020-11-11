شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الثورة السمكية»: «البردويل» أول بحيرة يستثمر فيها أجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثورة السمكية، إن بحيرة البردويل هي أول بحيرة مصرية يستثمر فيها أجنبي بعد إعلان الحكومة اليوم عن دخول مستثمر بلجيكي لتطوير البحيرة.

وأضاف «مصيحلي» في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «بحيرة البردويل من أهم البحيرات الشمالية في مصر التي توليها الرئاسة والحكومة أهمية كبيرة»، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بجهد كبير في هذا الملف بالاشتراك ووجه مؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

وأشار رئيس هيئة الثورة السمكية إلى أنه الحكومة تستهدف إنتاج 50 ألف طن أسماك، بعد دخول المستثمر البلجيكي لتطويرها بعدما كانت تنتج 2600 طن فقط.