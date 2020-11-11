شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس في اجتماع مجلس كلية التمريض: يجب إعداد خريج متميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجودة لها أهمية كبرى لرفع أداء العاملين بكافة القطاعات من خلال التطبيق الجيد لمعاييرها.

جاء ذلك أثناء حضوره اجتماع مجلس كلية التمريض بحضور الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء الأقسام الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد زكى ضرورة توافر صف ثاني بجميع الأقسام وكل قطاعات الكلية، وذلك إيمانًا منه بأهمية نقل الخبرات والمهارات وتمكين وتفويض العاملين بكافة القطاعات.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أهمية تداول المسئولية مما يزيد من درجة الولاء الانتماء لمنظومة العمل، ويؤدي إلى ظهور الفكر الابتكاري والإبداعي، مطالبًا بضرورة العمل على استحداث برامج مميزة فهي توجه حديث لتطوير منظومة الكلية العلمية والتعليمية.

وفي نهاية كلمته أشاد الدكتور أحمد زكى بأداء كلية التمريض متمنيا الاستمرار بها الأداء الجيد.

وكشف رئيس جامعة قناة السويس عن انضمام كلية التمريض إلى منظومة الرقممنة التي تطبقها الجامعة والربط المركزي في إطار خطة الاعتماد والجودة لكل الكليات بالجامعة.

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