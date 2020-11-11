شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للبحوث الفلكية»: لا قلق من «شهب الثوريات» التي تشهدها مصر والمنطقة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه لا قلق من ظاهرة «شهب الثوريات» التي تشهدها سماء مصر والمنطقة العربية، غدًا الخميس.

وأضاف «القاضي» في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «الشهب الثوريات عبارة عن حبيبات أكبر من الرمل تخترق الغلاف الجوي من الأرض وتختفي دون حدوث أي أضرار»، لافتًا إلى أنها ظاهرة جديرة بالمشاهدة.

وأشار إلى أن «تلك الظاهرة أو الزخات تحدث في مواسم معينة وتكون موجودة على مدار العام ولكنها تكون أقل بمعدل شهاب أو اثنين»، مضيفًا: «في حالة المواسم تكون من 10 إلى 20 شهاب»، مشيرًا إلى أن «تلك الظاهرة يستطيع المواطن أن يشاهدها بالعين المجردة ولكنها ستكون أكثر وضوحا في المناطق المظلمة».