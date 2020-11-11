شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أستاذ مساعد بـ«طب المنوفية» متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور محمد أبوالمعاطي عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي بكلية الطب جامعة المنوفية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتدهور حالتة الصحية.

وأصدرت كلية الطب بجامعة المنوفية بيانًا نعت فيه أبوالمعاطي، قائلة: «بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الدكتور محمد أبوالمعاطي عبدالعزيز، الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي بالكلية، الذي وافته المنية اليوم؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد».

وأضافت جامعة المنوفية في بيانها: «يتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة الوكلاء والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم الباثولوجي».