شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بئر العبد الأزهرية تعقد اجتماعًا للأخصائيين الاجتماعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقامت إدارة بئر العبدالتعليمية الأزهرية اجتماعا للاخصائين الاجتماعيين في قاعة الجوده بمعهد الفتيات الثانوي ببئر العبدتحت رعاية وبحضور برعاية مصطفى على مدير الإدارة، وبحضور حامد عبدالعال موجه اول التربيه الاجتماعيه بالمنطقة وعزة فاروق موجه عام التربيه الاجتماعية، إبراهيم درويش موجه اول التربيه الاجتماعيه بالإدارة، احمد محمد موجه التربيه الاجتماعيه بالإدارة، زينب عبدالعال موجه التربيه الاجتماعيه بالإدارة، بحراوى جاد، مسؤول وحدة لم الشمل والخدمه المدرسيه بالمنطقة.

وخلال الاجتماع تم شرح خطة العمل للعام الجديد، والوقوف على المستحدات في العمل الاجتماعى والبرامج والانشطه، وضرورة الانتهاء من عمل كافة الابحاث الاجتماعية ووتشكيل المكاتب التنفيذية للمعاهد، والجمعية العموميه لمجلس الاباء، وصقل المهارات الفنية للاخصائيين الاجتماعيين.