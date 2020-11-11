شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات أول ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عددًا كبيرًا من المواطنين أعجبهم كثيرًا وجود قرار يُحدد موعد غلق المحال التجارية والمطاعم، وأن يّعم قسط من الهدوء في الشارع المصرى، مشيرا إلى أن تطبيق القرار سيبدأ في الأول من ديسمبر المقبل.

وفى مداخلة هاتفية، لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدى البلد، أوضح سعد، أن الحكومات المتعاقبة كانت تدرس قرار تحديد موعد غلق المحال التجارية والمطاعم، لكنها تتراجع عن تطبيقه في اللحظات الأخيرة.

وتابع: «آخر تطبيق للقرار ده كان في السبعينيات، والجيل الحالى لم يعاصره»، مؤكدا أن القرار سيكون دائما وليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الصلة الوحيدة بين القرار وجائحة كورونا، هو أن الشعب المصرى عاش هذه التجربة خلال الحظر الجزئى، وغلق المحال التجارية والمولات والمقاهى في مواعيد مبكرة، مبينا أنه تلقى من المواطنين ردود فعل إيجابية جراء هذا القرار.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن فترة كورونا أتاحت للحكومة دراسة القرار بشكل جيد جدا،، مؤكدا: «رأينا ردود الشارع، وسيجرى خلال أيام قليلة طرح القانون، لازم يكون قريبا، لأنه في الغالب سيكون التطبيق من 1 ديسمبر».

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