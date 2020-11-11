شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة مطروح» تنظم ورشة عمل عن «التحول الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «منصة Microsoft Teams في ظل التحول الرقمي»، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وذلك بمقر الكلية في مدينة مرسى مطروح.

شملت ورشة العمل التعريف بالمنصة، أهميتها، والدور المنوط بها في عملية التعلم عن بعد، بالإضافة إلى شرح عملي على تفعيل البريد الإلكتروني الجامعي للطلاب، وكيفية الدخول للمنصة، التسجيل بمختلف المقررات الدراسية، والتفاعل وأداء الواجبات والتكاليف، فضلًا عن كيفية الاستفادة من المواد العلمية المرفوعة على المنصة.

وتأتي ورشة العمل استكمالًا لورش العمل التعريفية التي تنظمها الكلية لأبنائها الطلاب بهدف اطلاعهم على كافة المستجدات الخاصة بالتعليم عن بعد، تطبيقًا للدخول إلى عالم التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات المصرية.

جدير بالذكر التزام الحضور بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID- 19.