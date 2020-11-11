شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة في «تربية نوعية مطروح» عن «الدور الوطني لأهل المحافظة عبر التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التربية النوعية جامعة مطروح، الأربعاء، ندوة بعنوان «الدور الوطني لأهل مطروح عبر التاريخ»، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وذلك بمقر الكلية بمنطقة القصر في مدينة مرسى مطروح.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الفضالي مدرس الحضارة والآثار الإسلامية أن الندوة هدفت لزيادة الوعي الثقافي لدى الطلاب، من خلال التعريف بتاريخ محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي حضاريًا عبر مختلف العصور.

وتناولت الندوة العديد من المحاور منها، التعريف الجغرافي والاصطلاحي لإقليم الساحل الشمالي، الدور الوطني لأهالي الإقليم في العصور الفرعونية والعصر الإسلامي، بالإضافة لدورهم في التاريخ الحديث والمعاصر.

وتناولت الندوة أهمية المحافظة التاريخية، فمنذ عهد الفراعنة والصحراء الغربية والساحل الشمالي كانا محط انتباه وإغواء للعالم أجمع وليس للفراعنة فقط، وتؤكد ذلك الآثار الموجودة في مختلف مواقع الساحل الغربي.

ووجه الدكتور مصطفى النجار بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها الكليات، من قياس درجات الحرارة، ارتداء الكمامة الطبية، التباعد الاجتماعي، مراعاة أعداد الحاضرين، والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة.

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