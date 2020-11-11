شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم نصائح للنساء الحوامل للتغذية السليمة خلال فترة الحمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدمت وزارة الصحة والسكان من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عدة نصائح للسيدات للغذاء الصحي خلال فترة الحمل.
وقالت الوزارة، إنه لا بد من تناول اللحوم والبقوليات لانها توفر للجسم ما يحتاجه من بروتين وحمض الفوليك والحديد، بالاضفة إلى الخضروات والفواكه لانها تمد الجسم بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات.
وأضافت الوزارة انه على الحوامل الأكثار من منتجات الألبات لانها تمد جسم الأم والجنين بالكالسيوم اللأزم، والحوب الكاملة لانها مصدر جيد للطاقة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تقدم نصائح للنساء الحوامل للتغذية السليمة خلال فترة الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.