شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم نصائح للنساء الحوامل للتغذية السليمة خلال فترة الحمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة والسكان من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عدة نصائح للسيدات للغذاء الصحي خلال فترة الحمل.

وقالت الوزارة، إنه لا بد من تناول اللحوم والبقوليات لانها توفر للجسم ما يحتاجه من بروتين وحمض الفوليك والحديد، بالاضفة إلى الخضروات والفواكه لانها تمد الجسم بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات.

وأضافت الوزارة انه على الحوامل الأكثار من منتجات الألبات لانها تمد جسم الأم والجنين بالكالسيوم اللأزم، والحوب الكاملة لانها مصدر جيد للطاقة.