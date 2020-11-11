شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تعلن شفاءها من كورونا.. و«الصحة»: «رسالة أمل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طمأنت الفنانة نشوي مصطفي جمهورها من خلال فيديو مسجل من داخل مستشفى العزل، حيث تتلقى العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. بدوره، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ، تعافي الفنانة نشوى مصطفى من فيروس كورونا. وقال عبر «فيسبوك»: «الفيديو وكلمات الفنانة نشوي مصطفي رسالة أمل من داخل مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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