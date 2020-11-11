شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس يشارك في «Techne Summit 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بالتمثيل المشرف لوفد نادي ريادة الأعمال بالجامعة في قمة «Techne Summit 2020» المقامة بمكتبة الإسكندرية بجولتها السادسة على مدار 3 ايام.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن القمه بأت فاعليتها هذا العام بكلمة معالي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بالقاء الضوء على المشروعات القوميه في مجال تكنولوجيا المعلومات وبتركيز خاص على مشروع مستقبل مصر الرقمي كما شارك بالافتتاح الساده اصحاب السعاده سفير السويد والقنصل الفرنسي والرئيس التنفيذي ITIDA الدكتور عمرو محفوظ وغيرهم من الشخصيات البارزة من مختلف الدول.

وصرح الدكتور أحمد جمال خطاب المدير التنفيذي للنادي أن فعاليات القمة هذا العام شهدت العديد من المناقشات واللقاءات بين رجال الأعمال ورواد الاعمال والطلاب حول مستقبل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وريادة الأعمال والحديث عن دور الحاضنات ومسرعات الأعمال، والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى حضور الفريق العديد من المحاضرات وورش العمل واشار إلى قيام الفريق الذي يضم دكتورة أفنان بركات الطلاب إبراهيم محمد إبراهيم، محمد محمود عبدالرحيم، مرام طارق محمد، عبدالرحمن مصطفي سيد، بالتواجد في منطقة عرض الشركات الناشئة ورواد الاعمال والتواصل معاهم والاطلاع على افكارهم الرياديه والمنتجات التي يقدموها والحرص على التواصل معهم ودعوتهم للمشاركه بالفاعليات التي ستقام بجامعة قناة السويس في مجال رياده الاعمال ودعم المشروعات الرياديه.

وتم التحاور مع الفريق المشارك من نادي ريادة اعمال جامعة قناة السويس من قبل المنظمين.

وأعرب الطلاب عن استفادتهم الكبيرة لاطلاعهم على هذا الافق الواسع الذي القي الضوء على مفاهيم الجامعات الرقميه وجامعات المستقبل ومشروع مصر الرقميه، كما حرص الطلاب على تقديم الشكر لمعالي رئيس الجامعة ونوابها لإتاحة الفرصه لهم للمشاركه وتمثيل الجامعه بالقمة.

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