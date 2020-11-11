شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث إعادة تشغيله.. سكرتير عام محافظة المنوفية يتفقد مصنع الماي للبلاستيك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، بتقفد مصنع البلاستيك بالماي، الأربعاء، لبحث مدى الاستفادة منه، مؤكدا وضع خطة إعادة تشغيل المصنع.
من جانبها، أكدت هناء عقيلة،ـ رئيس مدينة شبين الكوم، أن الزيارة تفقدية للمصنع لمعاينة الماكينات وبحث مدى الاستفادة منه وإعادة تشغيله.
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