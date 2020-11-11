شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: إجراء 15 جراحة قلب مفتوح بتكلفة 540 ألف جنيه في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جمعية الاورمان بكفرالشيخ بتقديم خدمات طبية لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، حيث تم إجراء 15 جراحة قلب مفتوح بتكلفة إجماليه 540 ألف جنيه تكلفه العملية الواحده 36 ألف جنيه، وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب من أولويات الجمعية نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبيه لهم تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».