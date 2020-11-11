شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لموجة كورونا الثانية.. نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، تحسبا لموجة ثانية من الفيروس، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وخلال الاجتماع أكد د. عاصم سلامة على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تضافر كافة الجهود والعمل بنفس الروح الجماعية التي سادت المنظومة خلال الموجة الأولى، والعمل على الاستفادة من المرحلة الماضية لتلافى أية مشكلات واجهت المنظومة في الموجة الأولى، مشيرا إلى تكاتف منظومة العمل والعمل وفق خطة استعدادات واضحة ومتكامل في إطار خطة الدولة، كان من أهم أسباب أن تكون بني سويف من أقل المحافظات في الإصابة والوفيات في الموجة الأولى من تداعيات الفيروس.

وشدد نائب المحافظ على تكثيف التوعية بالطرق والسلوكيات الصحية الواجب إتباعها للحد من العدوى،وذلك بالتعاون مع التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تجاوز الموجة الثانية المحتملة، مؤكدا على أنه تم وضع منظومة متابعة لكل المستجدات في هذا الملف للتعامل السريع والفعال معها.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة إلى استقرار الوضع بالمحافظة وأن الأعداد المصابة مطمئنة لحد كبير حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى متابعة المحافظ المستمرة لهذا الملف، مؤكدا على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات لمواجهة موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا ،حيث تم تخصيص مستشفى الحميات والصدر لفرز وعزل الحالات،لافتا إلى تفعيل غرفة الأزمات بالمديرية برئاسته لمتابعة أية مستجدات فضلا عن المرور الدوري بصفة مستمرة على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط الأسواق وتوفير المستلزمات الطبية ومجابهة الغش والتلاعب في الأدوية وغيرها.

فيما استعرضت وكيلة وزارة التربية والتعليم خطة المديرية في هذا الملف،مشيرة إلى أنه تم توفير 3269 كاشف حراري لجميع المدارس بواقع 2 كاشف حراري لكل مدرسة بمختلف المراحل، بالإضافة إلى بوابات تعقيم بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية، مع استمرار أعمال الرش والتعقيم والتطهير قبل وبعد اليوم الدراسي.فضلا عن التوجيهات والقرارات الوزارية بضرورة التزام جميع العاملين بالمديرية والإدارة التعليمية التابعة لها والمدارس بارتداء الكمامات وكذلك التنبيه على التلاميذ فوق 12 عاما بضرورة ارتداء الكمامة، وبالنسبة للتلاميذ دون 12 عاما، يفضل ارتداء واقي الوجه حفاظا على صحتهم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف التزام جميع العاملين بالأوقاف بالإجراءات الوقائية واستمرار حملات التعقيم والتطهير اليومي لجميع المساجد واستمرار غلق دورات المياه والتنبيه على المصلين بارتداء الكمامات التباعد المكاني بين المصلين، مشيرا إلى تكليفاته للائمة بتوعية المصلين بالإجراءات والتدابير الوقائية في نهاية خطب الجمعة بصفة أسبوعية.

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