شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة بمركز بنها، لازاله المعوقات ودفع الاعمال بها، لسرعه استفاده المواطن القليوبي من خدماتها، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.

بدأت الجولة بتفقد توسعات محطة صرف صحى بنها على مساحه إجمالية 26 فدانغ، حيث تم البدء في المشروع يوم في شهر أبريل٢٠١٨، وسيتم الإنتهاء منها نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١، ويشمل التوسع مدخل ومصافي وحوضين ترسيب، وحوضين ترسيب ابتدائي، و4 أحواض ترسيب انهائي، و4 أحواض تحويل معالجه بيولوجى، وحوضين كلور، وحوضين حمأة، وذلك على مساحه 15 فدانا بتكلفه 135 مليون، وتخدم المحطة مدينه بنها وجزء من مركز بنها.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح ابراهيم ممثل الجهاز التنفيذى لمياة الشرب، ووالمهندس مجدى عبدالعظيم شركه قها للصناعات الكيماوية القائمه بالتنفيذ.

كما تفقدت نائب المحافظ محطة صرف صحى منطقه الساحل القبلى بقريه الرمله مركز بنها ( خط الطرد _ الشبكات _ محطة الرفع)، حيث وصلت نسبه التنفيذ إلى ٩٧% على مساحه 318 متر، بتكلفه 16 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف الشهر، وتفقدت ريان محطة رفع كوم بتين على مساحه 320 متر، حيث تم عمل رفع مساحى للمحطة، وما زالت في مرحلة الطرح.

وشملت الجولة تفقد المقر الادارى وملعب مركز شباب كفر طحله لدراسه امكانيه توفير اعتماد من الوزارة لاقامه المقر الادارى، وتفقد منطقه الترعه المغطاه لسوق قريه ميت العطار، وذلك لتهذيب وتنظيم البائعين بالسوق ووضعهم بالمنطقة المغطاه وذلك لسهولة مرور السيارات والمواطنين على الطريق العمومى.

وقامت ريان بتفقد محطة رفع صرف صحى قرقشندة الرئيسية وترسا حيث تم الانتهاء من المحطة، ومنتظر اطلاق خط التيار الكهربائي، حيث أكدت ريان على الشركه القائمه بالتنفيذ على سرعه توصيل التيار الكهربائي وتشغيل المحطة في اسرع وقت .وابلاغها في حاله وجود معوقات.

كما تفقد محطة معالجه كوم بتين حيث تم الانتهاء من اعمال احواض التجفيفي بنسبه ٩٠% وخزان spr بنسبه ٨٠%، وجارى انشاء مبنى الادارة والمعمل والمخزن والورشه، فضلا عن انه سيتم انشاء مبنى البالورات ونوافخ الهواء وحوض المدهل والمصافي وسيتم الانتهاء من المحطة أول أكتوبر المقبل.

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واختتمت ريان زيارتها بتفقد تطوير وتأهيل محطة مياة الشرب كفر الجزار حيث تم عمل بئر بعمق 309 متر بقطر 12، وجاء ذلك بحضور المهندس محمد سراج مدير فرع مياه الشرب بمركز بنها.