شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة متوف يستقبل وفد وزارة التخطيط لتقييم المراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة منوف، الأربعاء، لجنة وزارة التخطيط المنوط بها تقييم المراكز التكنولوجيه على مستوى المحافظة بشأن تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات من خلال المركز التكنولوجى تهدف إلى توفير خدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة عن طريق نظام مركزى موحد ومميكن ومربوط بالإدارات المختلفة.
رافق اللجنة العميد محمد حميدو ممثل وزارة التخطيط والمنسق العام لمشروع المراكز التكنولوجيه، وتم عقد اجتماع ضم جميع مديرى الإدارات والعاملين بالمركز التكنولوجى وكافة الأطراف ذات الصلة بمنظومة المراكز التكنولوجيه الجديدة وقد تم تفقد المركز التكنولوجى وذلك من أجل الاستعداد والتجهيز للتدريب على المنظومة الجديدة.
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