شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية متكاملة لقرية برج مغيزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلقت قافلة طبية من جامعة كفرالشيخ والتي نظمتها كلية الطب البشري وكلية طب الفم والأسنان إلى قرية برج مغيزل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرباضة بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى بتخصصات الباطني والأطفال والفم والأسنان على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين، كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأضاف أن تنظيم القافلة يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا للمواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه وصرف العلاج اللازم بالمجان حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1720 حالة من أهالي قرية برج مغيزل والقرى المجاورة .

وأوضح أن عدد كبير من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

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وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ أن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية.