شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال رصف طريق «نصر الله - العشي» شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه جارٍ استكمال أعمال رصف طريق نصر الله -العشى بطول 7 كم، ويخدم ما يزيد على 40 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنهاء اعمال رصفه بنهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى استكمال أعمال ترميم القطاعات العرضية على طريق طراد النيل (الأقصر- العشى).

وأوضح «الهواري» في بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات بالمحافظة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع.

وأشار إلى أن الأعمال تمت بإشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندس شعبان كريم على، مدير إدارة الطرق بالمركز، بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق.