شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدة مدن وقرى بمحافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، وتسلّم أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وبحسب بيان، الأربعاء، أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على المرور على الطرق الجاري رصفها، حيث تم وضع طبقة الأساس عليها تمهيداً لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، بطريق قرية البنا، وطريق عزبة قليني، وطريق الابعادية / كوم الحجر، وشارع المدرسة الثانوية الزراعية بكوم الحجر، وطريق قرية ٥٢ المنصور، وطريق عزبة بركات، وطريق قرية ٦٩ المنصور، وطريق قرية المؤسسة، وطريق عزبة عيد سلومة، وطريق قرية العمرانية، بطول ١ كيلو و٣٠٠م، وذلك تيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.