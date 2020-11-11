شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان.. ندوة بجامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت كلية التربية بجامعة كفرالشيخ، الأربعاء، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بأنواعها المختلفة، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ووزير التضامن الاجتماعي نيفين القباح.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار حملة أنت أقوى من المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ حيث تم التأكيد على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودورة في مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان ١٦٠٢٣.

وناقشت الندوة التي حاضر فيها سلام العربي مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذي يؤثر عليه.

كما عرض الدكتور إبراهيم عشوش فيلم تسجيلي تناول الأبعاد المختلفة لمشكلة المخدرات وخاصه البعد الطبي والصحي، وعرض مفصل لأنواع المخدرات وكذلك شرح الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الوقاية الأولية باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء وطرق الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامع لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان وذلك بتطبيق البرامج التي تنفيذها داخل الجامعة في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكدا التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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