شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصرف مبلغ مالي كهدية زواج لأخت الشهيد البطل محمد أحمد بكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه والدة وشقيقة الشهيد محمد أحمد بكري تمام من ناحية قرية الشيخ حرب بمركز اهناسيا، الذي أستشهد أثناء أداء واجبه في تأمين وحماية حدود الدولة بشمال سيناء، وذلك في حضور العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة

حيث استمع المحافظ لوالدة الشهيد في عدد من الموضوعات، مستفسرا منها عن أحوال وظروف أسرة الشهيد البطل، مؤكدا على لها على أن الدولة لا تدخر جهدا ولن تتوانى في تقديم أوجه الرعاية والمواساة لأسر شهداء الوطن الأبطال من قواتنا المسلحة الذين جادوا بأغلى ما يملكون في سبيل أن يبقى الوطن مستقرا، وينعم المواطنون بالأمن وأمان

وقرر محافظ بني سويف صرف مبلغ مالي كهدية لشقيقة الشهيد بمناسبة زواجها، وكدعم لأسرة الشهيد البطل في مصاريف الزواج، مهنئا شقيقة الشهيد ومتمنيا لها زواجا سعيدا، وأن يتتم لها بخير، ومؤكدا لها على أن الجميع بالمحافظة هم أهلها، وأن مكتبه مفتوح دائما لأسر الشهداء وكل ذويهم