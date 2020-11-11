شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المحاربين القدماء وأسر الشهداء في احتفالية انتصارات أكتوبر بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيم اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الدولية، حفل تكريم أبناء محافظة الأقصر من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، الذي أقامتة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك في اطار الأحتفال بأنتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أ.ح. / پاسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء.

تكريم المحاربين القدماء وأسر الشهداء بالاقصر

تكريم المحاربين القدماء وأسر الشهداء بالاقصر

تكريم المحاربين القدماء وأسر الشهداء بالاقصر

حضر الحفل اللواء عصام ياسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أركان حرب طيار يسرى السيد عبدالحميد، قائد المنطقة الجوية الجنوبية، واللواء أ.ح./ ياسر الطودي، قائد الفرقة ١٥ دفاع جوي بالأقصر، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، والعقيد محمود ياسين، رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء، وضحايا الحرب بجنوب الصعيد ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الأسلامى والمسيحي.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء، وتكريم 170 من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية، كما تم تبادل الدروع بين محافظة الأقصر وجمعية المحاربين القدامى ومديرية أمن الأقصر.

من جانبة أكد اللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن «هذا اللقاء السنوي ليس لتجديد أحزاننا على من فقدناهم من شهداء الوطن ولكن لتخليد ذكراهم العطرة وتذكير كافة الأجيال بدور أبطال الوطن في الحفاظ على اراضينا ومحاربة العدو حتى آخر نفس».

تكريم المحاربين القدماء وأسر الشهداء بالاقصر

وثمّن محافظ الأقصر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في حربهم ضد الأرهاب، والتي ساهمت بقدر كبير في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية وعودة مصر لمكانتها عربيا وأقليمية ودولية. كما وجه محافظ الأقصر تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة ،وأن أحتفال الجمعية اليوم بتكريم هؤلاء الأبطال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائة ويجسد أسمى معاني الروح الوطنية، وهذا الحفل دلیل على أن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار وأمن هذا الوطن ،وأنهم في قلوبنا جميعا وأن التاريخ سيظل يذكرهم، فهولاء هم الذين أعادوا لنا الكرامة والعزة، متمنياً أن زيديم الله على مصرنا الحبية نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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