شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين الطلاب المتقدمين بطلبات الالتماس للحالات الاجتماعية الصعبة بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة إجتماعاً بلجنة قبول الطلبة والطالبات بالمدن الجامعة، ذلك لمناقشة وفحص طلبات الالتماس الخاصة بتسكين الحالات الإجتماعية الصعبة والملحة للسكن بالمدن الجامعة.

وقد خلص الإجتماع بالموافقة على الآتي: 1- تسكين الطلاب الذين تقدموا بطلبات الالتماس من الطلاب ( الذكور ) للسكن بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة والذين لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم في حاجة ماسة للسكن نظراً لظروفهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية، على أن يتم القبول على أساس البعد من مسافة محل الإقامة من مواليد عام 2002م وعام 2001 م.

2- تسكين الطالبات اللاتي تقدمن بطلبات الالتماس للسكن بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة من الحالات اللاتي لم يقمن بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهن في حاجة ماسة للسكن نظراً لظروفهن الإجتماعية والإقتصادية والصحية.

3- تسكين الطالبات اللاتي تقدمن بطلبات الالتماس من طالبات الفرقة الأولى للسكن بالمدن الجامعية بالأقصر من الحالات اللاتي لم يقمن بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهن شروط الإسكان الطلابي إلا أنهن في حاجة ماسة للسكن نظراً لظروفهن الإجتماعية والإقتصادية والصحية، على أن يتم القبول منهن على أساس البعد من مسافة محل الإقامة من مواليد عام 2002 وعام 2001 م.

4- تسكين طالبات الفرقة الأولى والتي لم ينطبق عليهن شروط الإسكان الطلابي بعد التقدم بطلب إلتماس للسكن بالمدن الجامعية بمدينة طيبة الجديدة 5- يتم تسكين الطلاب المحققين لشروط التسكين من خلال القرارات السابقة بدءاً من 15نوفمبر 2020.

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