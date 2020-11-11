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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس غارب يباشر أعمال توصيل خطوط الغاز بمنطقة الإيمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، أعمال توصيل خطوط الغاز لمنطقة الإيمان حتى يتسنّى لقاطني المنطقة الاشتراك في الخدمة.
وأكد رافت في بيان، الأربعاء، أنه سيجري توصيل الغاز إلى المناطق التالية بالتتابع (منطقة التلفزيون – تقسيم الشباب بجوار السوق الجديد – تقسيم الشركة العامة إمتداد الايمان).
وأشار إلى أنه يجري إنشاء مقايسة لتوصيل الغاز لمنطقتي (خور رحمي – السقالة)، وذلك في إطار تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق للمناطق السكنية بالمدينة.
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