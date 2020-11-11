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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «طواف الشمامسة» بمقصورة مارجرجس غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصل أقباط محافظة الأقصر، الإربعاء، احتفالاتهم بعيد دير مارجرجس بالرزيقات، في المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة «اللد» في فلسطين.
وأنطلق عشرات الأقباط من دير مارجرجس بالرزيقات هذا العام في فعاليات «طواف الشمامسة» بمقصورة الشهيد مارجرجس الروماني، وسط أستعدادات أمنية مشددة، مع اتخاذ شتى الإجراءات الأحترازية من التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة طوال فترة تواجد الزوار داخل الدير، والتي تم أقتصارها هذا العام داخل الكنيسة الأثرية وكنيسة السمائيين فقط، بخلاف الأعوام الماضية والتي كانت تطوف أسوار الدير الخارجية، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويشارك في الأحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص وتوابعها، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، وقادوا احتفالات دير الشهيد مارجرجس بقرية الرزيقات التابعة لمحافظة الأقصر، إذ بدأت الاحتفالات بطواف الشمامسة والشعب القبطي في الدورة بالصلوات والترانيم.
وكان قد أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود أقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الإحتفال التي تنتهي في يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل، حيث أنه يجب على جميع الزوار مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة- ماسك طبي، وعدم مصافحة الأباء الأساقفة والرهبان والإكتفاء بالسلام بالاشارة عن بعد، مع مراعاة التباعد الاجتماعى خلال آداء الطقوس الدينية وزيارة الدير.
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