شكرا لقرائتكم خبر عن «فضيحة كريبتو».. تفاصيل أكبر عملية تجسس في العالم (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرّضت أجهزة المخابرات الأمريكية والألمانية سمعة سويسرا التاريخية للخطر، حيث وضعتها على الحياد من خلال استخدام إحدى الشركات السويسرية كمنصة لإطلاق عمليات تجسس عالمية منذ عقود مضت، وفقا لتقرير أصدره أعضاء بالبرلمان السويسري.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير، الأربعاء، إن «المحققين توصلوا إلى أن السلطات السويسرية كانت مدركة، وفي بعض الأحيان متواطئة في عملية تجسس دقيقة، والتي امتلكت بموجبها المخابرات الأمريكية سرا إحدى الشركات السويسرية المعروفة باسم»كريبتو آي جي«، والتي كانت تسيطر عليها»، مشيرة إلى أن «هذه الشركة كانت تبيع أجهزة التشفير المغشوشة للحكومات الأمريكية».

في حين قالت بوابة «سويس إنفو» السويسرية الإعلامية في تقرير لها، إن «التحقيق البرلماني السويسري كشفت عن أن جهاز المخابرات السويسري كان على علم، بل واستفاد من تورط شركة كريبتو ومقرها مدينة تزوغ السويسرية في عمليات تجسس قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، وامتدت عدة عقود».

وأضاف التقرير أن «نتائج التحقيق الذي استمر لتسعة أشهر وأجرته لجنة التدقيق البرلمانية السويسرية، تؤكد أن جهاز المخابرات السويسري كان على علم بكون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت وراء شركة كريبتو، التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وذلك منذ عام 1993، حيث تعاونت المخابرات السويسرية معهم فيما بعد لجمع المعلومات من مصادر أجنبية»، مشيرًا إلى أن «تحقيقات لجنة التدقيق البرلمانية انطلقت بعد أن كشفت قناة التلفزيون العام السويسري الناطقة بالألمانية (SRF) وقناة التلفزيون الألماني (ZDF) وصحيفة واشنطن بوست أن شركة»كريبتو«ومقرها سويسرا، كانت متورطة في عملية تجسس دولية ضخمة بقيادة وكالة المخابرات المركزية الامريكية، وقد تورط في هذه العملية أيضًا جهاز المخابرات الألمانية (بي إن دي BND)».

وأوضح التقرير أن «أكثر من 100 دولة حول العالم اشترت أجهزة تشفير مصنوعة من شركة»كريبتو«آي جي التي تتخذ من تزوغ مقراً لها، والتي كانت تمارس أعمالها تحت ستار الحياد السويسري، ولكنها كانت تتبع في الواقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز المخابرات الألماني، والتي كان بإمكانها قراءة ما شفرته تلك الأجهزة بحرية كاملة كما أن تلك المعلومات التي تم اعتراضها بمساعدة أجهزة شركة كريبتو قد غيرت مجرى الأحداث بما في ذلك قضية الرهائن في إيران في عام 1979».

وأشار التقرير إلى أن «شركة كريبتو لم تقدم أجهزة تشفير إلى السلطات السويسرية ومع ذلك، استفادت سويسرا من التنصت الذي أتاحته هذه الأجهزة وفقا للتقرير البرلماني»، كما سعى التحقيق إلى تحديد من كان على علم من أفراد الحكومة السويسرية بالقضية ومتى، وكجزء من التحقيق، فحصت اللجنة كيف تمكّن جهاز المخابرات السويسري وأجهزة المخابرات الأجنبية، نظرا للأهمية السياسية، من استخدام شركة مقرها سويسرا بشكل مشترك دون علم البرلمان«.

وجاء في التقرير البرلماني أن «حقيقة أن هذا التعاون كان من الممكن إخفاءه عن الحكومة لفترة طويلة يسلط الضوء أيضا على أوجه القصور في الإدارة والإشراف التي تمارسها ولذلك فإن أعلى سلطة في سويسرا تتحمل بعض المسؤولية عن أنشطة شركة كريبتو»، ولم يتم إبلاغ وزراء الحكومة الحاليين بهذه القضية إلا في خريف 2019، قبل أشهر قليلة من نشر قناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية لتقريرها.

وذكر التقرير أن «الكثير من السياسيين السويسريين ردوا على نتائج التحقيق البرلماني، بالدعوة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لفهم المدى الكامل للعلاقة بين جهاز المخابرات السويسري وخدمات كريبتو ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية».

Advertisements

وقال بالتازار غلاتلي من حزب الخضر السويسري «إن سلوك جمهورية الموز هذا لا يليق بدولة القانون، ويجب أن يكون له عواقب سياسية وشخصية، وما يثير القلق بشكل خاص حقيقة أن أشخاصًا في وزارة الدفاع السويسرية أتلفوا الملفات بين عامي 2011 و2014»، كما انتقد التقرير «قرار أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بإلغاء رخصة التصدير لشركة كريبتو إنترناشونال، وهي من يمتلك حاليًا شركة كريبتو محل التحقيق، وهي شركة للأمن الحاسوبي (السيبراني) تمتلكها السويد ومقرها في تزوغ، وليس لها أي علاقات – كما يقال – مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية، حيث اضطرت الشركة السويدية بسبب الحظر، إلى تقليص أنشطتها في سويسرا».

وذكر التقرير أن «المدعي العام السويسري اتخذ إجراءات جنائية ضد كريبتو إنترناشونال في يونيو بشأن معلومات خاطئة أو غير كاملة في طلبات التصدير الخاصة بها تم تقديمها إلى أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، وتعتقد الأمانة، وهي السلطة المسؤولة من بين أمور أخرى عن تراخيص صادرات المعدات الحربية، أن الشركة التي يقع مقرها في تزوغ قد ضللتها عندما قدمت طلبات تصدير لأجهزتها».