شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفي الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي الزقازيق العام، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الإستقبال والطوارئ بعد أعمال التطوير التي تمت به وإفتتاحه الأسبوع الماضي بتكلفة تقديرية بلغت ٣.٦ مليون جنيه، وقرر مجازاة مشرفة قسم الإستقبال، لضعف الإشراف والمتابعة على القسم.

واستكمالا لأعمال التطوير وجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من تطوير الدور الثاني بالمبني الجديد لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتخصيصه لتوسعة قسم الحضانات لتصبح ٢٥ حضانة بدلاً من ١٧، وشدد على أعمال الجرد والتطهير اليومية، وارتداء كافة الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة إجتماع مع إدارة المستشفي في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير التخطيط بالمديري ناقش خلالها إستكمال ملف تطوير المستشفي، وخطة العمل، وبحث أي معوقات تؤثر على أداء الخدمة، ووضع الحلول المناسبة لها، كما أكد على جاهزية المستشفي في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».