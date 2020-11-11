شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح توقع اتفاقية مع «الأكاديمية العربية» والبنك الزراعي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقعت محافظة مطروح، الأربعاء، اتفاقية تعاون مشرتك مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والبنك الزراعي المصري، لتعزيز العلاقات القائمة بينهم من خلال تقديم منح دراسية للطلاب المتميزين من أبناء المحافظة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وعلاء فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

تأتي اتفاقية التعاون في إطار السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بدعم الشباب وتوفير فرص تعليميه وتدريبيه مميزه لهم، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم منح دراسية لعدد ٤٧ طالبا من ابناء محافظة مطروح طوال فترة دراستهم بالأكاديمية في كليات «النقل الدولى واللوجستيات، الهندسة والتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى»، بالإضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتعزيز الابتكار في القطاع التعليمي والبحثى في المجال الزراعى.