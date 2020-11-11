شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة شرسة في جولة الإعادة بدمياط.. وقلق بسبب أصوات الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الدائرة الأولى في دمياط أجواء ساخنة عقب إعلان المستشار محمد عبدالنبي سالم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في دمياط، نتيجة فرز الأصوات، والتي أسفرت عن انطلاق جولة الإعادة بين المرشحين الأربعة وهم ضياء الدين داود النائب الحالي والمرشح المستقل الذي حصد 43 ألف و586 صوتا يليه رجل الأعمال أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن والذي حصل على 22 ألف و639 صوتا ثم ضياء على بصل المرشح المستقل الذي فاز ب21 ألف 41 صوتا وياسر أبوهندية المرشح المستقل 14 ألف و773 صوتا، والمرشحين الأربعة يتنافسون على مقعدي الدائرة الأولى التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفر البطيخ وتوابعها .

وتشير التوقعات إلى أن هذه الجولة ستكون الأكثر شراسة بسبب تعقيد حساباتها التي تزيد التوقعات صعوبة، خاصة أن ضياء الدين داود يدخل جولة الإعادة متصدرا قائمة الأصوات الانتخابية ومحتلا المركز الأول بفارق هائل عن ما يليه، وهو ما يجعله ليس محتاجا للتربيطات الانتخابية مع مرشح آخر، وهو ما قد يجبر أيمن رخا على توجيه أنصاره للتصويت لداود على المقعد الثاني تجنبا لرفع أصوات منافسيه بصل وأبوهندية، وهو ما يحصر الصراع الساخن بين ضياء على بصل المنافس الشرس والذي يتمتع بشعبية كبيرة، ورجل الأعمال أيمن يوسف رخا الذين لا يتجاوز الفارق في الأصوات الانتخابية بينهم عن 1300 صوتا، مما يدفع بصل لاختراق مراكز الثقل التصويتي في كفر البطيخ وهي مسقط رأس منافسه رخا الذي يعتمد على قدرته على الحشد وكسب أكبر عدد من الأصوات تعويضا له على انعدام شعبيته في باقي مدن وقرى دمياط داخل نطاق الدائرة والتي اعتادت عدم التصويت لغير أبنائها، علاوة على افتقاده للشعبية داخل بندر ومركز دمياط، ما يجبر رخا على التركيز على كفر البطيخ وتوابعها.

بينما يسعى منافسه الشرس بصل لمغازلة باقي المرشحين الذين لم يصلوا للإعادة لكسب أصواتهم خاصة في قرى السيالة والعنانية والبصارطة والشعراء وغيط النصارى بمركز دمياط، علاوة على التربيط مع مرشحي مناطق جمصه وأم الرضا وكفر البطيخ لكسب دعم منافسي رخا لصالحه، أما أبوهندية فيعد أحد مفاجآت انتخابات النواب لتمكنه من الوصول لجولة الإعادة رغم خوضه الانتخابات لأول مرة في حياته، واستطاع أن يكتسب شعبية كبيرة خاصة بين المحامين باعتباره يشغل نقيب المحامين للمحافظة ويشعر أنصاره بحاله من القلق من أصوات المصريين بالخارج تجنبا لحدوث مفاجأة بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج والتي قد تطيح بأبوهندية لصالح رجل الأعمال محمد سامي سليمان مرشح حزب الشعب الجمهوري الذي فشل في الوصول لمربع الإعادة بفارق قليل عن أبوهندية.