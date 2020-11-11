شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توافق على خفض الزيادة السنوية لإيجار وحدات الوزارة بأسوان (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستجابة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمطلب الذي تقدم به المحافظ بشأن تخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديدة بناءً على مطالب المنتفعين بهذه الوحدات.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن «هيئة الأوقاف المصرية وافقت على خفض الزيادة السنوية إلى 5 % بدلاً من 10 %، كما وافقت الهيئة على السماح بتمليك الوحدات السكنية لمن يرغب وفقاً للشروط والضوابط المنظمة والتى تشمل إما سداد نسبة 25 % نقداً والباقى على عشر سنوات بفائدة البنك المركزى متناقصة أو سداد نسبة 50 % نقداً والباقى على ثلاث سنوات دون فائدة».

الجدير بالذكر بأن اللواء أشرف عطية قام بعقد لقاء مع ممثلى المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف حيث تمت مخاطبة وزير الأوقاف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين المقيمين في هذه الوحدات السكنية، موضحاً بأنه تم تكليف مديرية الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن الأسلوب الأمثل لاستثمار المبانى الخدمية والإسراع في إنشائها لتحقيق أكبر عوائد منها وهى تشمل 2 مول تجارى و2 حضانة، فضلاً عن سويقة للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة.