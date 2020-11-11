شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الزقازيق تشارك في المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة بجامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، والذي نظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط،، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وأعربت الدكتورة غادة شاكر، في بيان، الأربعاء، عن تقديرها للدعوة الكريمة من الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة ورئيس المؤتمر. للمشاركة في فعاليات المؤتمر بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والجامعية والطبية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من نواب شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، والمتخصصين والباحثين من المهتمين بالشأن البيئي والصحي والمجتمعي من كافة الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعربية والأجنبية.

وذكر أن برنامج المؤتمر تضمن محاضرة للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ووزير الصحة الأسبق عن كوفيد 19 التجربة المصرية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والجلسات العلمية تناولت مناقشة الكثير من الموضوعات منها ؛الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات وحروب الجيل الرابع، التلوث الكيميائي والبيولوجي، إدارة المخلفات، إدارة الموارد المائية البيئة وعلاقتها بالإعلام والسياحة والتعليم والتنمية المستدامة.