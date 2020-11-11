النيابة العامة تحقق في واقعة إساءة شاب لرسول الله ﷺ عبر "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي، لشخص أساء لرسول الله ﷺ.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، مساء الأربعاء، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله ﷺ، وبعرض الأمر على النائب العام» أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وعجلت النيابة العامة، «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية.

وتلقت النيابة، بلاغًا بالواقعة من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.