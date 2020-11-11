تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث بتهمة الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الأربعاء، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا، و543 ألف جنيه، لجلسة 15 ديسمبر.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود. وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م.ع. ر، 65 سنة"، العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق- تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان. ا. م" و"ماجدولين. م. خ"، وسهام. ا. م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوٍ لاستغلاله سلطات وظيفته حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق.