محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر 2020. وحددت النماذج أماكن سقوط الأمطار على النحو التالي: الأربعاء 11 نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. الخميس 12 نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من الوجه البحري. الجمعة 13 نوفمبر من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالخرائط.. "مركز التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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