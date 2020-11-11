دار الكتب والوثائق تشارك في معرض جامعة الأزهر للكتاب.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في معرض الكتاب الذي تقيمه جامعة الأزهر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار نشاطها العلمي والثقافي.
افتتح المعرض اليوم، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب.
وتشارك دار الكتب والوثائق بعدد من إصداراتها المتنوعة والقيمة بنسبة خصم ٢٥% على كافة الإصدارات.
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