عبدالعال ينعى رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برقية تعزية إلى فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب البحريني، قدم خلالها خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين حكومة وبرلمانًا وشعبًا في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات.
وأكد عبدالعال أن الراحل كان صاحب مواقف وسعى سعيًا دؤوبًا نحو نبذ الفرقة ولم الشمل العربي.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "ونحن إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء"، داعيًا الله عز وجل أن يلهمكم وشعب البحرين الشقيق وقيادته صبر المؤمنين.
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