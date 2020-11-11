شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعزي العاهل البحريني هاتفيًا في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفياً بعد ظهر امس بأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك للتعزية في وفاة المغفور له الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبر عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسي آل خليفة عن خالص العرفان للفتة الكريمة من الرئيس، التي تاتي انعكاساً للعلاقات الاخوية الممتدة بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.