شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب» يتفقد أعمال كوبري محور بديل خزان أسوان لخدمة الأفواج السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مشروع محور بديل خزان أسوان، والذي تقوم الشركة بتنفيذ القطاع الثاني منه بتكلفة 690 مليون جنيه.

وقال المهندس مصطفي جمعة مدير المشروع، إن الأعمال تتضمن إنشاء كوبري على مجرى النيل بطول 671 م ويضم 14 محور وفتحة ملاحية بطول 180 م، وذلك بهدف إستيعاب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل التي تخدم حركة الأفواج السياحية في إتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبوسمبل وقرية غرب سهيل والسد العالى والحديقة الدولية الإستوائية .

كما تفقد المهندس إمام مشروع رفع كفاءة الممر المساعد بمطار أسوان، واستمع إلى شرح المهندس علاء سيف نائب مدير إدارة طرق وجه قبلي، مشيرا إلى أن المشروع بقيمة ١٦٠مليون وبلغت نسبة الأعمال المنفذة ٨٥٪.