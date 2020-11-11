شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة» يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطات UF فائقة الترشح نهاية نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة العالمية الحديثة نهاية الشهر المقبل، بالإضافة إلى عملية أحلال وتجديد 6 محطات إضافية بمجمع محطات القصاصين ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يومياً، لافتا ان قدرة تلك المحطات قبل أعمال الإحلال والتجديد كانت 8000 متر مكعب يومياً.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، على قرب الانتهاء من عملية إنشاء محطة مياه المحسمة القديمة UF بقدرة 5000 متر مكعب يومياً من خلال عداية على ترعة الإسماعيلية وتخدم قرية المحسمة و30 يونيه، مؤكداً بتشغيل تلك المحطات تخدم أكثر من 140 ألف نسمة، وبذلك يتم القضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بجميع قرى مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.