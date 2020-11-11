شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» و«الخشت» يوّقعان بروتوكولًا تعاون لإنشاء وحدة للتضامن بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بشأن إنشاءوحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة القاهرة، وذلك استمرارًا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها وزارة التضامن الاجتماعى مع 27 جامعةحكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات.

وشهد توقيع البروتوكول حضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، و محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى،والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى تقديم خدمات اجتماعية مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع ،حيث يعد طلاب الجامعات من بينالفئات التى باتت وزارة التضامن الاجتماعي تستهدفها فى هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها الوزارة،سواء كانت هذهالبرامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية، وسواء كان هذا الطالب طبيعي أو من ذوى الاحتياجات الخاصة؛ لهذا فقدشرعت وزارة التضامن الاجتماعى فى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحثالعلمى، تقدم من خلالها وزارة التضامن حزمة من الخدمات الاجتماعية المتكاملة لطلاب الجامعات.