شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية لمنسقي «جائزة مصر للتميز الحكومي»: «اجتهدوا ولا تنتظروا فالله مُطلع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأربعاء، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسقي ملف جائزة التميز الفردي والمؤسسي بالديوان العام، ومراكز المدن والأحياء والقرية، ومنسقي الجائزة بالمراكز التكنولوجية وجميع المشاركين في إعداد ملف محافظة الشرقيه لجائزة مصر للتميز الحكومي للعام الثاني على التوالي، والتي تنظمها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتنمية البشرية والتخطيط الإستراتيجي بالمحافظة.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر لمنسقي وفرق عمل إعداد ملف جائزة مصر للتميز الحكومي لمحافظة الشرقية، على الإعداد الجيد لملف المحافظة وتقديمه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي للعام الثاني على التوالي، وحصد الجوائز على المستويين المؤسسي والفردي، لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من فريق العمل داخل الديوان العام، وبالمراكز والمدن والأحياء، للوصول لمعلومات دقيقه طبقاً لمعايير ملف جائزة مصر للتميز الحكومي، وإعداد قاعدة بيانات مدققة بكافة إحتياجات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية للإستفادة من الموارد المتاحة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مضيفا أن المحافظة أصبح لديها قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة، وجاهزة للتنقيح حسب المتغيرات الدورية.

وقال المحافظ أراهن على كفاءة ووعي العاملين بالجهاز الإداري داخل المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة على مدار العامين الماضيين استطاعت أن تنجز جميع التكليفات على الشكل الأمثل نتيجة تميز أداء العاملين داخل الجهاز الإداري.

ثمن محافظ الشرقية أهمية تنظيم دورات تدريبية، وإقامة ورش عمل للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، لتطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل وتماشياً مع تطبيق منظومة التحول الرقمي، والتي تهدف إلى التحول من كافة المعاملات الورقية إلى إلكترونية، مطالباً الجميع بالإستمرارية في تطوير الأداء وصقل المهارات الفردية لتحسين منظومة العمل، استطرد المحافظ قائلاً إنه من حق المواطن أن يشعر أننا نقوم بدورنا تجاهه حتى وإن كنا نعاني من نقص بالإمكانيات قائلا: «إجتهدوا ولا تنتظروا فالله مطلع».

وخلال اللقاء أعلن محافظ الشرقية عن تنظيم مسابقة شهرية لإختيار أفضل موظف وعامل بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، وفق معايير محددة لتحفيز روح التنافس والتميز على مستوى العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، على أن توضع صور وأسماء الفائزين في لوحة شرف المتميزين بالديوان العام ومراكز المدن والأحياء، وتمنح لهم شهادة تقدير ومكافأة مالية.

ومن جانبها قدمت الدكتورة ناهد مصطفى، الخبير الوطني للتنمية البشرية والتخطيط الإستراتيجي بالمحافظة، الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه الدائم والمستمر لفريق عمل ملف المحافظة للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي، مشيرة أن فريق العمل قدم مجموعة من التحديات والمقترحات وأوجه الإستفادة خلال فترة الإعداد لدليل محافظة الشرقية، حيث جاءت التحديات والمقترحات متمثله في «الحاجة للتدريب المستمر وإشراك قيادات المراكز والمدن والأحياء لتسهيل المهمة، حسن إختيار فريق العمل، عقد ورش توعية لجميع العاملين بالمراكز، توفير أجهزة حاسب آلي وخطوط إنترنت، إنشاء قواعد بيانات، حضور المنسق لإجتماع المجلس التنفيذي» .

وأوضحت أن أوجه الإستفادة تحققت من خلال «العمل والتحفيز على المنافسة الشريفة بين المراكز والمدن، اكتساب مهارات تكنولوجية من خلال اللقاءات عن بعد أون لاين، معرفة نقاط القوة والضعف في المراكز، التوثيق، العمل تحت ضغط، التعرف على مفاهيم مثل تقليل الفجوة والتخطيط الإستراتيجي» .